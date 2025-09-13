Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
Потребовалась помощь спасателей.
Около села Черноречье, во время движения опрокинулся автомобиль «Нива», погиб водитель
Накануне празднования Дня города ученики самарской школы № 12 прошли по трем маршрутам, чтобы найти интересные объекты на онлайн-картах и разместить фотографии и комментарии о своих впечатлениях по каждой локации.
Школьники Самары впервые присоединились к всероссийскому проекту «Прошагай город»
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +17, +19°С.
14 сентября в регионе без осадков, ночью местами заморозки, днем до +20°С
Самара отмечает День города
Самара отмечает День города
Парадом духовых оркестров открылся Всероссийский фестиваль «На сопках Маньчжурии» в Самаре.
По улице Куйбышева прошел марш-парад из 14 духовых оркестров
В фойе дома культуры гостей встречает выставка работ земляка - художника Вячеслава Горбунова. Каждая картина - своя история: о родном крае, о людях.
Сельский ДК в Большечерниговском районе стал центром притяжения в дни голосования
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:30.
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Сочи» 14 сентября
Самара отмечает День города

13 сентября 2025 18:35
217
Самара отмечает День города

Ей в этом году исполняется 439 лет.

Сегодня, 13 сентября, второй день из трех Самара отмечает День города. Ей в этом году исполняется 439 лет.

Программа праздника обширна: так, сегодня состоялся парад-дефиле духовых оркестров в рамках Всероссийского фестиваля «На сопках Маньчжурии», открытая литературная сцена со стихами о Самаре, Волге, России в Струковском саду, там же работает книжная ярмарка «Центр культурного притяжения – Россия: Читающая Самара».

Самарцев и гостей приглашают экскурсии от профессиональных гидов и знатоков города, иммерсивные театрализованные экскурсии с участием профессиональных актёров с полным погружением в историю города.

Так, на одной из площадок ребята могли поучиться писать настоящим пером. 

Гостей развлекали программы от оператора телевидения Триколор.

Два дня будет работать Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность», в сквере Галактионова.

Завтра, 14 сентября, самарцев ждет еще больше мероприятий, в частности, марафон, дефиле и плац-концерты духовых оркестров (всего в фестивале «На сопках Маньчжурии» принимают участие 14 духовых оркестров), семейные зоны активности, концерт на площади Куйбышева с участие известных артистов.

Фото: Дильдина Светлана

