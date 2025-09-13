217

Ей в этом году исполняется 439 лет.

Сегодня, 13 сентября, второй день из трех Самара отмечает День города. Ей в этом году исполняется 439 лет.

Программа праздника обширна: так, сегодня состоялся парад-дефиле духовых оркестров в рамках Всероссийского фестиваля «На сопках Маньчжурии», открытая литературная сцена со стихами о Самаре, Волге, России в Струковском саду, там же работает книжная ярмарка «Центр культурного притяжения – Россия: Читающая Самара».

Самарцев и гостей приглашают экскурсии от профессиональных гидов и знатоков города, иммерсивные театрализованные экскурсии с участием профессиональных актёров с полным погружением в историю города.

Так, на одной из площадок ребята могли поучиться писать настоящим пером.

Гостей развлекали программы от оператора телевидения Триколор.

Два дня будет работать Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность», в сквере Галактионова.

Завтра, 14 сентября, самарцев ждет еще больше мероприятий, в частности, марафон, дефиле и плац-концерты духовых оркестров (всего в фестивале «На сопках Маньчжурии» принимают участие 14 духовых оркестров), семейные зоны активности, концерт на площади Куйбышева с участие известных артистов.

Фото: Дильдина Светлана