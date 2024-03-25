Samara Boat Show 2024 приглашает гостей

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С 16 по 19 мая в акватории яхт-клуба «Ласточка» и на берегу свою продукцию покажут отечественные производители яхт, катеров и другой водно-моторной техники. Гостей выставки ждет большой флот лодок различной длины и назначения: для рыбалки, водных прогулок и морских путешествий. Эти встречи каждую весну в Самаре стали уже доброй традицией и собирают все больше участников и гостей. Нынешняя, пятая по счету выставка будет самым крупным российским боат-шоу на воде: спрос на отечественные лодки неуклонно растет, и верфи отвечают на него увеличением выпуска новых моделей и типоразмеров. Появляется все больше судов, не уступающих лучшим западным аналогам, растет число верфей, занимающихся маломерным судостроением. Именно поэтому организаторы выставки решили продлить мероприятие: оно займет не три, как ранее, а четыре дня.

Географические положение Самары обеспечивает доступность выставки для большого числа производителей: это верфи из Поволжья (Самарская область, Татарстан, Волго-Вятский регион, Москва, Санкт-Петербург и др.), поэтому выставка приобрела поистине общероссийскую значимость. Самарский судостроительный кластер будет представлен рекордно широким перечнем производителей: Victory Boats покажет несколько новых моделей, на стенде VBOATS будет представлен практически весь модельный ряд компании, включая новинки, Onix Boats продемонстрирует свои популярные катера 680 Cabin и 850 Cruiser, «Авиатор» представит первый корпус многообещающего проекта «Катамаран 10», новый игрок на рынке прогулочных судов «Самарская судоверфь» удивит гостей сразу двумя закрытыми катерами «АМГ 870 Круиз» и «АМГ 760 Круиз»; будут показаны новинки популярных брендов BossForr, «Салют», Swift Chaser, а также молодых компаний SeaMoone, Vivat и «Энергоспецстрой. Из других регионов на мероприятие прибудут катера таких известных производителей, как NorthSilver, Searene, Velvette Marine, Nobilis Marine, Bro Boats, Spinch, KF Boats, «Триера», Спайдер», Albakore, СПЭВ (Phoenix), «Тактика», «Виза-яхт», Prive и другие. Дебютирует на выставке и новый бренд катеров «Рокот» от компании Forza Marine (Санкт-Петербург).

Сухопутная экспозиция позволит опытным и начинающим яхтсменам подобрать необходимое к сезону на стендах компаний, специализирующихся на навигационном оборудовании, дельных вещах для лодок, аксессуарах для занятий водными видами спорта. С товарами и услугами премиального сегмента можно будет ознакомиться в лаунжах партнеров выставки.

Чтобы разнообразить впечатления о поездке в этот прекрасный русский город-миллионник, рекомендуем совместить посещение боат-шоу с культурно-развлекательной программой по вашему вкусу: в Самаре есть куда сходить и что посмотреть.

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