Сад Памяти из 80 яблонь высадили члены Совета ветеранов СВО в Самаре

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Накануне 80-летия Великой Победы члены Совета ветеранов СВО Самары вместе с юнармейцами школы №132 и школы села Рождествено приняли участие в Международной акции «Сад Памяти». Они высадили 80 саженцев яблони около военно-патриотического лагеря «Белая деревня» спортивного клуба единоборств «Пересвет».

К высадке также присоединились представители администрации города, сельского поселения Рождествено, Самарской епархии, прокуратуры Самарской области и национального парка «Самарская Лука».

В рамках акции участники вместе исполнили государственный гимн и почтили минутой молчания участников специальной военной операции, не вернувшихся с поля боя. Также во время высадки саженцев работала полевая кухня, а после – состоялся праздничный концерт.

Отметим, что в дальнейшем высадка зеленых насаждений продолжится в других локациях Самары, карта высадок доступна на сайте сад-памяти.рф.