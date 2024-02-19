С синдромом понедельника знаком каждый второй самарец, работающий на пятидневке

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51% горожан признались, что чувствуют беспокойство или апатию перед началом рабочей недели. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие в режиме 40-часовой рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье.

26% самарцев страдает от синдрома понедельника еженедельно. Несколько раз в месяц ощущение беспокойства или апатии в преддверии рабочей недели накрывает 14% опрошенных. Еще 11% переживают такие эмоции несколько раз в год. Таким образом, синдром понедельника хотя бы раз приходилось испытывать 51% горожан. Не отмечают у себя переживаний подобного рода 36%.



С синдромом понедельника знакомы 57% женщин и 46% мужчин. Чем старше респонденты, тем реже они жалуются на апатию или нервозность в начале рабочей недели: 61% среди горожан до 34 лет против 40% среди тех, кто старше 45 лет.



Время проведения: 12—14 февраля 2024 года