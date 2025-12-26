С приближением выходных дней сотрудники самарской полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы

С приближением выходных дней сотрудники полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 26 по 28 декабря текущего года, сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды.

Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения.

В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции, в том числе сотрудников управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей, склонных к «нетрезвым» поездкам всерьез задуматься над своими поступками! Статья 12.8 КоАП РФ – одна из самых жестких в законодательстве и предусматривает лишение прав на срок 1,5 – 2 года вместе со штрафом 45000 рублей.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.

Уважаемые жители Самарской области! Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, вы видите неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия водителя на дороге, сообщите об этом в подразделения Госавтоинспекции.