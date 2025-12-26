Я нашел ошибку
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
С приближением выходных дней сотрудники самарской полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы

193
С приближением выходных дней сотрудники самарской полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы

С приближением выходных дней сотрудники полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 26 по 28 декабря текущего года, сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды.

Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения.

В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции, в том числе сотрудников управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей, склонных к «нетрезвым» поездкам всерьез задуматься над своими поступками! Статья 12.8 КоАП РФ – одна из самых жестких в законодательстве и предусматривает лишение прав на срок 1,5 – 2 года вместе со штрафом 45000 рублей.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и  культуру дорожного поведения.

Уважаемые жители Самарской области! Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, вы видите неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия водителя на дороге, сообщите об этом в подразделения Госавтоинспекции.

БДД

Новости по теме
в Сызрани перед судом предстанет пьяный мопедист, возивший несовершеннолетнего
25 декабря 2025, 10:49
В Сызрани перед судом предстанет пьяный мопедист, возивший несовершеннолетнего
Кроме того, 32-летний местный житель не смог предоставить полицейским водительское удостоверение для проверки. Происшествия
352
В состоянии опьянения в Самарской области за выходные допустили управление транспортом 51 водитель
01 декабря 2025, 13:55
В состоянии опьянения в Самарской области за выходные допустили управление транспортом 51 водитель
В ходе рейдовых мероприятий с 28 по 30 ноября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения. Происшествия
1611
В Большечерниговском районе иностранный дальнобойщик, уже лишённый прав, вновь сел за руль
28 ноября 2025, 10:30
В Большечерниговском районе иностранный дальнобойщик, уже лишённый прав, вновь сел за руль
Полицейские установили, что за предыдущее правонарушение иностранцу постановлением мирового судьи назначено наказание в виде административного штрафа в... Происшествия
1834
В центре внимания
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
441
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
417
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
470
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
457
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
386
