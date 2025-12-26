В центре Самары запретят розничную продажу алкоголя с 31 декабря по 11 января

Правительство Самарской области установило полный запрет на розничную продажу алкоголя в историческом центре Самары в период новогодних и рождественских праздников. Ограничение будет действовать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ежедневно с 8:00 до 23:00.

Запрет касается магазинов и других точек розничной торговли, расположенных в границах ключевых улиц:

- улица Вилоновская (от Фрунзе до Галактионовской),

- улица Галактионовская (от Льва Толстого до Вилоновской),

- улица Красноармейская (от Фрунзе до Самарской),

- улица Чапаевская (от Красноармейской до Вилоновской).

Ограничение введено в связи с проведением массовых праздничных мероприятий, посвящённых Новому году и Рождеству, и направлено на обеспечение общественного порядка.

Запрет не распространяется на продажу алкогольной продукции в заведениях общественного питания (кафе, рестораны, бары). Таким образом, гости праздничных гуляний смогут сделать заказ в точках общепита, но купить алкоголь в магазине в указанной зоне и в указанные часы будет невозможно, пишет ГТРК-Самара.