В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта

ФОК «Чемпион» в Самаре приглашает детей в возрасте от 5,5 до 12,5 лет пройти бесплатное спортивное тестирование «Стань чемпионом».

В течение часа ребёнок пройдёт комплекс профессиональных обследований:

• антропометрическое исследование (измерение роста, веса и других физических параметров);

• оценка функциональных систем организма (проверка работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем);

• психофизиологическое исследование (анализ реакции, координации, внимания);

• тестирование физических качеств (сила, скорость, выносливость, гибкость).

По итогам обследования вы получите подробное заключение, в котором будут отражены индивидуальные особенности физического развития ребёнка и даны рекомендации по выбору спортивной секции.

Тестирование проходит в на базе ФОКа «Чемпион» (ул. Чернореченская, 41/31). Записаться можно на сайте sportchampions.ru, по электронной почте fok-sch@yandex.ru или по телефону 8 (846) 311-09-61. В заявке необходимо указать номер телефона для связи, ФИО и дату рождения ребёнка.