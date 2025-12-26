Я нашел ошибку
Главные новости:
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
Подразделения центров «Сердце воина» открылись в кадровых центрах «Работа России»
Подразделения центров «Сердце воина» открылись в кадровых центрах «Работа России»
По инициативе ЕР десант Дедов Морозов поздравил пациентов детской больницы в Самаре
По инициативе ЕР десант Дедов Морозов поздравил пациентов детской больницы в Самаре
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.88
-0.56
EUR 91.89
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта

91
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта

ФОК «Чемпион» в Самаре приглашает детей в возрасте от 5,5 до 12,5 лет пройти бесплатное спортивное тестирование «Стань чемпионом». 

 В течение часа ребёнок пройдёт комплекс профессиональных обследований:
• антропометрическое исследование (измерение роста, веса и других физических параметров);
• оценка функциональных систем организма (проверка работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем);
• психофизиологическое исследование (анализ реакции, координации, внимания);
• тестирование физических качеств (сила, скорость, выносливость, гибкость).

По итогам обследования вы получите подробное заключение, в котором будут отражены индивидуальные особенности физического развития ребёнка и даны рекомендации по выбору спортивной секции.

Тестирование проходит в на базе ФОКа «Чемпион» (ул. Чернореченская, 41/31). Записаться можно на сайте sportchampions.ru, по электронной почте fok-sch@yandex.ru или по телефону 8 (846) 311-09-61. В заявке необходимо указать номер телефона для связи, ФИО и дату рождения ребёнка.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
26 декабря 2025  13:32
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
0
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
446
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
420
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
473
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
459
Весь список