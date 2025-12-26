Я нашел ошибку
Главные новости:
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
Подразделения центров «Сердце воина» открылись в кадровых центрах «Работа России»
По инициативе ЕР десант Дедов Морозов поздравил пациентов детской больницы в Самаре
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре

109
Логистический оператор СДЭК расширил фулфилмент-склад в Самаре, увеличив его площадь в 1,5 раза — до 6437 м². Обновлённый объект не только усилит мощности компании, но и позволит предпринимателям снизить издержки, а также ускорить доставку заказов по региону и за его пределы.


Решение об усилении присутствия в Поволжье обусловлено ростом товарооборота и бумом электронной коммерции в Самарской области, где бизнесу требуются современные логистические мощности. Регион показывает позитивную динамику роста МСП: число малых и средний предприятий достигло 137,5 тыс. компаний. В этом секторе трудятся более 700 тыс. человек — почти половина всех занятых в экономике региона. Кроме того, Самарская область занимает 11 место среди наиболее благоприятных регионов для ведения бизнеса по версии рейтинга Forbes, опередив Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.


Особое стратегическое значение расширенный хаб приобретает для компаний, ориентированных на экспансию в Казахстан, где Россия является вторым по величине торговым партнёром. Товарооборот между странам за первое полугодие 2025 года достиг 12 млрд долларов. А объём рынка Казахстана с 2020 по 2024 год вырос в 7 раз — страна занимает почти 84% всего онлайн-рынка Центральной Азии.


Обновленный склад предлагает продавцам на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, а также интернет-магазинам и дистрибьюторам полный цикл услуг по моделям FBO (Fulfilment by Operator), FBS (Fulfilment by Seller) и гибридным схемам. Предприниматели могут делегировать СДЭК всю операционную деятельность — от приемки и обработки заказов до сборки, упаковки и финальной доставки. Особое внимание уделено паллетному хранению, оптимальному для сезонных товаров и остатков после распродаж. Такой формат минимизирует списания, сохраняя нераспроданные партии. А индивидуальные тарифы, адаптированные под объёмы и сезонность бизнеса, позволяют хранить товары без переплат.


«Расширение склада в Самаре — стратегический шаг по созданию гибкой и масштабируемой инфраструктуры СДЭК. Самарская область открывает доступ не только к соседним регионам, но и к логистическому коридору на рынок Казахстана. Улучшенный хаб даёт возможность предпринимателям расширить географию продаж через федеральную сеть, чтобы развиваться быстрее и эффективнее», — Евгений Бахарев, СЕО СДЭК Фулфилмент.


Обновление склада позволило улучшить погрузочно-разгрузочные операции и систему хранения, увеличить количество грузовых ворот, а также расширить бытовые и офисные помещения. Масштабирование прошло без нарушения логистических процессов и задержек в обработке заказов. В будущем планируется доработка зональностей для оптимизации работы склада, особенно в пиковые периоды.

