Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров

25 декабря в 16 часов 27 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение по системе-112: в селе Заплавное горит жилой дом.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит дом на площади 70 квадратных метров. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, прибыли службы жизнеобеспечения. В 16 часов 51 минуту пожар был локализован, в 16 часов 57 минут объявлена ликвидация открытого горения, в 23 часа 2 минуты - полная ликвидация пожара. Всего на месте вызова были задействованы четыре единицы техники, работали 8 человек личного состава. На тушение пожара было подано 3 ствола «Б». Причины пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"