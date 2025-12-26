Склад горел ночью в Кинельском районе Самарской области

Крупный пожар произошел сегодня, 26 декабря ночью в Кинельском районе Самарской области — на улице Железнодорожной в селе Трехколки открытым пламенем горел склад. Сигнал о возгорании поступил в службу «112» и пожарно-спасательный отряд №34 в 00:20. К месту вызова немедленно были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей.

По прибытии первых расчетов было установлено, что площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Открытое горение было локализовано уже к 1:20 минутам, а к 2:12 пожар был полностью ликвидирован. В тушении были задействованы 12 человек личного состава и 3 единицы специальной техники. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Самарской области, в результате происшествия никто не пострадал, угрозы распространения огня на близлежащие строения удалось избежать, пишет ГТРК-Самара.

Фото: ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС