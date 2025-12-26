Я нашел ошибку
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Склад горел ночью в Кинельском районе Самарской области

163
Крупный пожар произошел сегодня, 26 декабря ночью в Кинельском районе Самарской области — на улице Железнодорожной в селе Трехколки открытым пламенем горел склад. Сигнал о возгорании поступил в службу «112» и пожарно-спасательный отряд №34 в 00:20. К месту вызова немедленно были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей.

По прибытии первых расчетов было установлено, что площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Открытое горение было локализовано уже к 1:20 минутам, а к 2:12 пожар был полностью ликвидирован. В тушении были задействованы 12 человек личного состава и 3 единицы специальной техники. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Самарской области, в результате происшествия никто не пострадал, угрозы распространения огня на близлежащие строения удалось избежать, пишет ГТРК-Самара. 

Фото: ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС

Пожар

Новости по теме
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
26 декабря 2025, 12:19
На тушение пожара было подано 3 ствола «Б». Причины пожара устанавливаются. Происшествия
56
В Самаре горел киоск с шаурмой
25 декабря 2025, 21:10
Пламя распространилось  на 1,5 квадратах. В 19:47 пожар ликвидировали. Привлекались 14 человек, 3 единицы техники. Происшествия
490
Жилой дом горел в Красноармейском районе
25 декабря 2025, 15:39
По прибытии было установлено, что горит дом на площади 70 квадратных метров. Оперативно на тушение пожара были поданы 2 ствола «Б». Происшествия
356
В центре внимания
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
441
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
417
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
470
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
457
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
386
Весь список