В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"

25 декабря в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоялась премьера мюзикла «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро (6+).

Юные и взрослые зрители увидели сказочную историю о том, что каждый имеет право выбрать свою дорогу и пройти по ней с тем, кто полюбит тебя настоящего. Атмосферу магии создали волшебная музыка, сказочные декорации, визуальные эффекты и, конечно, игра артистов Самарской драмы.

Знакомая с детства история обрела новые краски и звучание благодаря слаженной работе авторов и постановочной команды. Композитор Данил Борисов и автор либретто Виктория Борисова создали оригинальное произведение специально для Самарского театра драмы, при этом все основные элементы сказки Шарля Перро были сохранены. Режиссёром выступила известный в России постановщик мюзиклов Дарья Борисова, хореограф – Ирина Кашуба, художник – Анастасия Савина, художник по свету – Иван Виноградов.

Сам театр в дни премьеры стал праздничным: здание украшено яркой иллюминацией; в фойе стоит пятиметровая ёлка, наряженная созданными зрителями игрушками; для атмосферных фото имеются красочные фотозоны. Даже театральная программка «Золушки» особенная – в виде веера, ведь зрители побывают на балу. А маленьких театралов ждут специальные подушки-бустеры.

Мюзикл «Золушка» останется в репертуаре Самарского театра, но будет показываться только в новогодние каникулы, то есть, следующие спектакли состоятся через год. У зрителей ещё есть шанс увидеть сказочный мюзикл, показы будут идти вплоть до 4 января 2026 года.

Дарья Борисова, режиссёр: «История написана специально для Самарского театра драмы прекрасным либреттистом Викторией Борисовой и композитором Данилом Борисовым. Мы вместе создали оригинальное произведение по мотивам всем известной сказки Шарля Перро, сохранив все каноны, но добавив некоторые смыслы и сюжетные повороты: углубились в историю отцов и детей, и наш Принц перестал быть просто функцией. Мы следим за его историей и историей Золушки параллельно. Такого до самарского зрителя никто не слышал и не видел».

Фото Евгении Смирновой