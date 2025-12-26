Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.88
-0.56
EUR 91.89
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"

93
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"

 

25 декабря в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоялась премьера   мюзикла «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро (6+).  

Юные и взрослые зрители увидели сказочную историю о том, что каждый имеет право выбрать свою дорогу и пройти по ней с тем, кто полюбит тебя настоящего. Атмосферу магии создали волшебная музыка, сказочные декорации, визуальные эффекты и, конечно, игра артистов Самарской драмы.

Знакомая с детства история обрела новые краски и звучание благодаря слаженной работе авторов и постановочной команды. Композитор Данил Борисов и автор либретто Виктория Борисова создали оригинальное произведение специально для Самарского театра драмы, при этом все основные элементы сказки Шарля Перро были сохранены. Режиссёром выступила известный в России постановщик мюзиклов Дарья Борисова, хореограф – Ирина Кашуба, художник – Анастасия Савина, художник по свету – Иван Виноградов.

Сам театр в дни премьеры стал праздничным: здание украшено яркой иллюминацией; в фойе стоит пятиметровая ёлка, наряженная созданными зрителями игрушками; для атмосферных фото имеются красочные фотозоны. Даже театральная программка «Золушки» особенная – в виде веера, ведь зрители побывают на балу. А маленьких театралов ждут специальные подушки-бустеры.

Мюзикл «Золушка» останется в репертуаре Самарского театра, но будет показываться только в новогодние каникулы, то есть, следующие спектакли состоятся через год. У зрителей ещё есть шанс увидеть сказочный мюзикл, показы будут идти вплоть до 4 января 2026 года.

Дарья Борисова, режиссёр: «История написана специально для Самарского театра драмы прекрасным либреттистом Викторией Борисовой и композитором Данилом Борисовым. Мы вместе создали оригинальное произведение по мотивам всем известной сказки Шарля Перро, сохранив все каноны, но добавив некоторые смыслы и сюжетные повороты: углубились в историю отцов и детей, и наш Принц перестал быть просто функцией. Мы следим за его историей   и историей Золушки параллельно. Такого до самарского зрителя никто не слышал и не видел».

Фото Евгении Смирновой

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
441
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
417
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
470
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
457
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
386
Весь список