В Самаре исполняются мечты участников благотворительной акции «Ёлка желаний»

Накануне Нового года первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин вручил подарок 13-летней Екатерине – в этом году она приняла участие в акции «Ёлка желаний» и загадала профессиональный набор для обучения мастерству маникюра.

Подарки детям, участвующим в этом году в благотворительной акции «Ёлка желаний», начали вручать и руководители муниципальных предприятий, компаний жилищно-коммунальной сферы Самары. Так, директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов уже исполнил желание Ярослава, который попросил у Деда Мороза интерактивный глобус.

Всего сотрудники ресурсоснабжающего предприятия исполнят мечты шести ребят, оставивших открытки на «Ёлке желаний»