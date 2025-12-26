Я нашел ошибку
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
В Самаре исполняются мечты участников благотворительной акции «Ёлка желаний»

155
В Самаре исполняются мечты участников благотворительной акции «Ёлка желаний»

Накануне Нового года первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин вручил подарок 13-летней Екатерине – в этом году она приняла участие в акции «Ёлка желаний» и загадала профессиональный набор для обучения мастерству маникюра. 

 Подарки детям, участвующим в этом году в благотворительной акции «Ёлка желаний», начали вручать и руководители муниципальных предприятий, компаний жилищно-коммунальной сферы Самары. Так, директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов уже исполнил желание Ярослава, который попросил у Деда Мороза интерактивный глобус. 

Всего сотрудники ресурсоснабжающего предприятия исполнят мечты шести ребят, оставивших открытки на «Ёлке желаний»

В центре внимания
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
