Почтовые отделения Самарской области изменят график работы в новогодние праздники

30 декабря и 6 января большинство почтовых отделений в Самарской области закончат работу на час раньше.

31 декабря, 1, 2 и 7 января станут выходными днями для большинства отделений Почты России в регионе. В эти дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.

Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ. Напомним, в новогодние праздники почтальоны начнут доставлять пенсии и соцвыплаты уже с 3 января 2026 г. с учётом графика работы почтовых отделений.

3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 января почтовые отделения в Самарской области будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

Для некоторых почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.