С начала 2024 года судебные приставы региона предотвратили пронос свыше 10,7 тысяч запрещенных предметов в суд

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С начала 2024 года судебные приставы предотвратили пронос свыше 10,7 тысяч запрещенных предметов и выявили 117 граждан, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.

Обеспечение безопасности суда и участников судебного процесса — одна из приоритетных задач судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Так в рамках обеспечения безопасности сотрудниками Службы с начала 2024 года предотвращен пронос свыше 10,7 тысяч запрещенных предметов, в том числе колюще-режущих, электрошоковых и представляющих собой сжиженные или сжатые газы.



За нарушения общественного порядка граждане, нарушающие установленные правила поведения в суде, привлекаются к ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». С начала 2024 года в отношении таких граждан судебные приставы по ОУПДС составили 383 административных протокола. А за нарушение ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов» — 520 административных протоколов.

Судебными приставами по ОУПДС также оказывается содействие органам дознания, следствия и суда в установлении лиц, находящихся в розыске. В результате работы сотрудников Службы в 2024 году установлено место нахождения 117 таких лиц.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что в здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества.