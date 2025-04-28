С честью и памятью о великом подвиге: Самарская область встречает 1 Мая – Праздник весны и труда

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В день, когда вся страна отмечает Праздник весны и труда, Самарская область вновь подтверждает: именно здесь – сердце трудовой доблести России. 0+

1 мая в 10:00 у Стелы «Город трудовой доблести» на проспекте Юных пионеров в Самаре пройдет торжественный митинг и возложение цветов в память о тружениках тыла, чей подвиг стал залогом Великой Победы. В мероприятии примут участие Герои России, участники СВО, Герои Социалистического Труда, почетные граждане и представители ведущих предприятий региона.

Самаре статус «Город трудовой доблести» был присвоен в июле 2020 года решением Президента РФ Владимира Путина.

В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал «запасной столицей»: сюда были эвакуированы Правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, весь дипломатический корпус, Большой театр СССР. Кроме того, в Куйбышевскую область было эвакуировано около 1500 организаций, в том числе 60 крупных промышленных предприятий. За годы войны на механическом заводе были произведены 20 000 бронекорпусов для Ил-2 и 4000 бронекорпусов для Ил-10. Помимо этого, заводы изготовили около 16 000 различных элементов бронезащиты для самолётов. За время войны в Куйбышеве были изготовлены более 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Трудовой героизм горожан позволил увеличить выпуск промышленной продукции предприятиями города к 1945 году по сравнению с 1940 годом в 11 раз.

С 10.30 на центральной площади областной столицы – площади Куйбышева начнется митинг-концерт, на котором выступят самарские артисты. Основная тема - люди труда в нашей стране. Они всегда заслуживали почета и уважения. В современном мире рабочие специальности становятся особенно востребованными. Во время концерта будут отмечены достижения в разных отраслях: транспорте, промышленности, ЖКХ, строительстве, сельском хозяйстве, культуре, спорте, здравоохранении, образовании.

В преддверии 80-летия Победы особое внимание будет уделено вкладу Куйбышевской области в Победу в Великой Отечественной войне.

Торжественная часть начнется в 12.00, прозвучат поздравления почетных гостей, пройдет церемония награждения почетными знаменами организаций – победителей конкурса «Организация эффективного социального партнерства и сферы труда».

Также в этот день Федерацией профсоюзов Самарской области запланирована отправка гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Сегодня, как и в далеком 1941-м, жителей региона объединяет общая цель – борьба с нацизмом. Сотни неравнодушных людей принимают участие в сборе и отправке гуманитарной помощи нашим бойцам, которые сегодня находятся на передовой и защищают интересы нашей страны в ходе специальной военной операции. Они плетут маскировочные сети, шьют защитную одежду, модернизируют транспорт, собирают беспилотники. Делают все, чтобы приблизить новую Победу.

Почетное звание «Город трудовой доблести» с 1 марта 2020 года указом Президента носит и Сызрань. Она также внесла неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной. В город были эвакуированы 11 крупных предприятий. Здесь производили боеприпасы, продовольственные товары, а также поставляли вооружение и обмундирование для Красной Армии. Первые оборонные изделия отправили на фронт в декабре 1941 года. В июле 1942 года город отправил на Сталинградский фронт первые цистерны с бензином. За доблестный труд в годы войны государственных наград были удостоены более 17 тысяч сызранцев.

К 1 мая в Сызрани состоятся праздничные и памятно-мемориальные мероприятия.

30 апреля в 14:00 в Драматическом театре им.А.Н.Толстого состоится мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда. В официальной части пройдет церемония награждения. Далее состоится показ отчетной концертной программы городского округа Сызрань «Встречаемся у Кремля!», ранее представленной на X Губернском фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».

1 мая в 9:00 у Стелы «Сызрань - Город трудовой доблести» пройдет торжественная церемония возложения цветов. В ней примут участие представители Администрации, Думы г.о. Сызрань, ветеранские организации, курсанты Сызранского филиала военно-воздушной академии, представители военно-патриотических объединений, жители города.

1 мая в 22:00 на площади им.Ленина состоится праздничный фейерверк.

Мероприятия, посвященные Первомаю, пройдут по всей области.

К 1 мая лекторы Общества «Знание» расскажут студентам и школьникам губернии о трудовом подвиге советского народа. Мероприятия пройдут в Новокуйбышевском нефтехимический техникуме, школе пос. Чапаевский.

1 мая в 11.00 в Тольятти в Парковом комплексе истории техники им. К. Г.Сахарова (Южное шоссе,137) начнется концертная программа «Мир! Труд! Победа!» с участием творческих коллективов города. Программа стартует прохождением праздничной колонны с участием представителей предприятий города, учреждений спорта, культуры, образования, молодежных патриотических организаций. На территории парка будут работать интерактивные площадки и выставки.

В 12.00 на площадке около Библиотеки Культурного центра «Автоград» (ул.Юбилейная,8) пройдет виртуальная выставка с технологией дополненной реальности «Ставрополь и ставропольчане в истории Великой Отечественной войны».

В Октябрьске пройдет выставка, посвященная труженикам тыла города, викторина об исторических вехах Первомая. На центральной площади запланирована программа, посвященная Празднику весны и труда. Юным участникам будут предложены ребусы, в которых зашифрованы профессии.

В Исаклинском районе 30 апреля состоится концерт «Победу ковала любовь».

В Кинель-Черкасском районе 30 апреля будут чествовать трудовые коллективы, которые вносят весомый вклад в развитие района и оказывают бескорыстную помощь землякам-участникам СВО и их семьям. В программе - концертные номера творческих коллективов и солистов «Под небом Первомая».

В Ставропольском районе 1 мая в 11.00 пройдет масштабный субботник в Хрящевке «Чистый берег».

В Елховском районе запланированы интеллектуальные турниры, мастер-классы для детей, спортивные соревнования на свежем воздухе, классные часы об истории 1 мая.

Фото: департамент информационной политики Самарской области