С 30 ноября и еженедельно по четвергам будет проводится приём граждан по вопросам взыскания алиментов

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С 30 ноября 2023 года и еженедельно по четвергам с 14.00 до 18.00 руководителем ГУФССП России по Самарской области полковником внутренней службы Закиром Муратовым совместно с Уполномоченным по правам ребёнка в Самарской области Юлией Николаевой будет осуществляться приём граждан по вопросам взыскания алиментных платежей.

Приём будет проходить по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17. Записаться можно по телефону: +7 (917) 017-36-87, сообщает пресс-служба ГУФССП СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП СО