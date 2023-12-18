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23 из которых произошло в городских округах, 17 - в муниципальных районах.
С 15 по 18 декабря пожарно-спасательные подразделения региона 40 раз выезжали на тушение пожаров
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С 15 по 18 декабря пожарно-спасательные подразделения региона 40 раз выезжали на тушение пожаров

18 декабря 2023 18:54
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23 из которых произошло в городских округах, 17 - в муниципальных районах.

С 15 по 18 декабря на территории Самарской области пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 40 техногенных пожаров, 23 из которых произошло в городских округах, 17 - в муниципальных районах.

В жилом секторе зарегистрировано 33 пожара, погиб 1 человек. По повышенному рангу «1-БИС» подразделения выезжали на ликвидацию пожаров 4 раза.

16 декабря вечером в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в Комсомольском районе Тольятти. На одном из участков СНТ «Березка» горел дачный дом на площади 50 кв.м. К ликвидации пожара по повышенному уровню сложности «1 БИС» привлекались 27 человек личного состава и 7 единиц техники. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1955 г.р.

В этот же день, в 22.46, стало известно о пожаре в доме №182/184 на ул. Самарской в Самаре. На месте вызова горела кровля частного дома на площади 60 кв.м. Огнеборцами была спасена женщина 1954 г.р. К ликвидации пожара повышенного уровня сложности «1 БИС» привлекались 33 человека личного состава и 8 единиц техники.

В обоих случаях причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

За отчетный период для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 16 раз.

На водных объектах области происшествий не произошло.

Для предупреждения пожаров в жилье соблюдайте требования пожарной безопасности:

- следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов;

- тушите сигарету только в пепельнице, и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол или в мусорную корзину;

- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

- не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы и лоджии, а также эвакуационные выходы и лестницы;

- не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем;

- при малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения;

- установите дома автономный пожарный извещатель и регулярно проверяйте его работу.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101».

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС

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