С 14 по 18 августа в Самаре пройдет ежегодный фестиваль по пляжным видам спорта  «Samara Open Komus Fest»

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С 14 по 18 августа 2024 года в Самаре пройдет ежегодный спортивный фестиваль по пляжным видам спорта «Samara Open Komus Fest». На мероприятии соберутся более 1200 спортсменов и множество зрителей из разных регионов России и дружественных стран.

В августе в Самаре на набережной реки Волги состоятся соревнования по восьми видам пляжного спорта. В течение пяти дней, наполненных яркой атмосферой и тягой к победе, более тысячи участников будут соревноваться за призы и подарки от партнеров «Комус».

В рамках фестиваля состоится несколько турниров:

По пляжному волейболу — с 14 по 18 августа.

По пляжному футболу — с 17 по 18 августа.

По пляжному баскетболу — с 14 по 15 августа.

По пляжному регби — с 17 по 18 августа.

По паркуру — 17 августа.

По алтимату — с 17 по 18 августа.

По пляжному теннису — с 14 по 18 августа.

По пляжному сумо — с 15 августа.

Всех зрителей, помимо наблюдения за увлекательной игрой, ждет конкурсная программа и розыгрыш призов и подарков. Также все желающие смогут отправиться на массаж в зону восстановления от Ямагути, детям сделают красочный аквагрим, а профессиональные аниматоры займут их веселыми развлечениями. Для всех гостей события предусмотрены летние угощения — фруктовые закуски и напитки.

Для гостей вход свободный, регистрация не требуется.

Время проведения: с 14 по 18 августа 2024, с 8:30 до 20:00

Место проведения: г. Самара, 2-я очередь набережной реки Волга, Первомайский спуск.