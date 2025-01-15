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С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус

15 января 2025 11:18
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С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус

Всем гражданам – физическим лицам, оформляющим договоры дарения недвижимости, необходимо составлять и заверять их у нотариуса. Прибегать к помощи риэлторов и посещать для этого многофункциональные центры теперь не нужно. 

Переоформление собственности происходит следующим образом: собственник – физическое лицо обращается для составления и заверения договора дарения к нотариусу. Тот проверяет и удостоверяет сделку. Затем, посредством межведомственного взаимодействия, направляет заявление и документы в Росреестр для регистрации перехода права собственности в электронном виде, что позволяет гражданам быстро получить соответствующую услугу, ведь срок регистрации, в данном случае, составляет 24 часа. Важно, что для этого оформлять электронно-цифровую подпись гражданам не нужно. 

Все договоры дарения, направленные в Росреестр до 13 января 2025 года, остаются действительными — дополнительно заверять у нотариуса их не нужно. 

Такие поправки призваны предупредить возможные злоупотребления со стороны одаряемых, особенно в случаях, когда даритель относится к социально незащищенным слоям населения. 

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