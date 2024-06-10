С 11 июня активные жители смогут участвовать в кадровом проекте развития региона

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На оперативном совещании областного Правительства, которое провел врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, и.о. первого вице-губернатора — председателя Правительства региона Наталья Катина доложила о том, как будет реализован проект формирования кадрового резерва. Напомним, соответствующее поручение главой региона было дано на прошлой неделе, в первые дни исполнения обязанностей как руководителя области.

Врио губернатора подчеркнул: необходимо всем активным жителям, кто обладает необходимым опытом, компетенциями и хочет участвовать в работе по развитию области, дать такую возможность. В названии проекта Вячеслав Федорищев сделал акцент не на кадровый резерв губернатора, а на команду развития Самарской области. «Это слова, но за ними стоит идеология», — пояснил он.

Наталья Катина представила на рассмотрение главы региона механизм реализации нового кадрового проекта. Он будет реализовываться как пилотный – сначала для замещения вакантных должностей в региональных органах исполнительной власти и органах власти г.о. Самара. По итогам проекта опыт предложено распространить на остальные муниципальные образования.

Прием заявок будет вестись с 11 по 27 июня 2024 года. Для этого на интернет-ресурсах Правительства, ОИВ, в госпабликах будет размещена ссылка или QR-код на единую точку входа для подачи заявлений. Заявителям будет предложено заполнить простую форму с личными и контактными данными, коротким резюме. Заявки будут отсматриваться и систематизироваться ежедневно и в конце недели направляться в ОИВ или муниципалитет — по направлениям деятельности. Уже там параллельно будет вестись работа непосредственно с заявителями. Конкурс в кадровый резерв, который необходимо провести в соответствии с законодательством, будет запущен с 17 по 21 июня. По результатам проекта планируется также сформировать экспертный совет при губернаторе и экспертные рабочие группы при каждом ОИВ.

По итогам доклада врио губернатора скорректировал сроки проекта: «Очень сжатые сроки, понятно почему — нам необходимо уже сейчас дополнять нашу работу, усиливать. Я хотел бы, чтобы те люди, которые узнают о проекте позже, имели возможность принять в нем участие — еще в течение месяца после окончания подачи заявок. Это важно».

Говоря о поддержке военнослужащих, о работе фонда «Защитники Отечества», Вячеслав Федорищев подчеркнул: во всех направлениях, связанных со спецоперацией, необходимо участие самих бойцов СВО. Глава региона напомнил о большом федеральном проекте «Время Героев», объявленном Президентом Владимиром Путиным.

«Необходимо связаться с федеральным центром, который занимается этим направлением, попросить, чтобы посмотрели на наших ребят, которые подали свои заявки на участие, — поручил Вячеслав Федорищев. – Давайте в первую очередь таких ребят найдем. Нам нужны их знания, опыт, который они получили, их жизненный опыт и боевой».

Фото: Юлия Рубцова/пресс-служба правительства СО