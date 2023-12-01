с 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян

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1 декабря истекает срок уплаты налогов на недвижимость, землю и транспорт за 2022 год. До конца дня еще можно внести оплату. Но лучше это делать заранее, в том числе через ЕНС, с которого платежи списываются автоматически.

Пенсионеры в этом месяце получат сразу две пенсии – за декабрь и январь, январская придет уже с учетом индексации. В декабре будут начислены январские пособия. Ветераны-блокадники к 80-летию полного освобождения Ленинграда получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

1 декабря начинают действовать новые правила маркировки товаров. Теперь обязательна маркировка безалкогольных напитков, а также одноразовых электронных сигарет и жидкостей для вейпов.

Средствами на Пушкинской карте нужно воспользоваться до конца месяца, иначе они сгорят. 1 января на карты поступит по 5 тысяч рублей – уже на весь следующий год.

1 декабря в России начал действовать запрет на регистрацию пользователей на российских сайтах с помощью иностранных систем авторизации, например, Google ID или Apple ID, частью которых является адрес электронной почты. Еmail может быть любым (.com или .ru), но система идентификации пользователя отныне должна быть российской. Распространяемая информация о запрете иностранной почты ошибочна, пишет Смотрим.

Согласно новому закону, авторизацию можно будет проходить любым из четырех способов:

- по номеру телефона российского оператора,

- с помощью госуслуг,

- через Единую биометрическую систему,

- через систему идентификации любого российского ресурса (Яндекс, ВК, Сбер ID и пр.). Ресурс считается российским, если 50% его активов находятся в России.

Россияне чаще всего используют mail.ru (51 млн пользователей), Яндекс.Почта (18 млн). Google и Rambler – на третьем и четвертом местах соответственно. Для них практически ничего не поменяется. Если регистрация уже есть, нужно подтвердить номер, на который приходит подтверждающее сообщение. Очень важно, чтобы на сервисе была возможность включить двухфакторную аутофикацию: не просто вводить пароль, но и подтверждать вход на телефоне.

Буквально за пару дней до вступления поправок в силу Госдума неожиданно решила внести корректировки по срокам. Запрет на иностранные системы авторизации окончательно вступит в силу 1 января 2025 года. Российским ИТ-компаниям дают год на адаптацию своих информационных систем.