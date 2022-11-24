С 1 декабря Ботанический сад в Самаре закрывается на зимние каникулы

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С 1 декабря Ботанический сад Самарского университета им. Королёва закрывается на зимние каникулы Впрочем, как и большинство ботанических садов, находящихся в умеренной климатической зоне с обильными снегопадами.

Традиционно распахнет свои двери Ботанический сад для посетителей весной, когда установится благоприятный температурный режим.

До начала зимы (а до нее остались считанные дни, так что спешите!) сад можно посещать с 10.00 до 17.00 по будням, кроме среды — санитарного дня. И с 10.00 до 16.00 — в выходные дни.

Войти в Ботанический сад и выйти из него можно через главный вход, расположенный на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля