РЖД ввели опцию указать кличку и вид питомца при оформлении ж/д билета

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РЖД добавили в мобильное приложение возможность указать кличку и вид питомца при оформлении билета в поезд дальнего следования, сообщили в компании.

"Мы обновили приложение "РЖД Пассажирам", добавив новые опции. Например, при оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного", — пояснили в "Российских железных дорогах".

Представитель РЖД уточнил РИА Новости, что такая опция есть только в приложении на платформе Android, в утилите для iOS этого нет. В веб-приложении и на сайте пока подобные инновации тоже отсутствуют, но планируются.

Приложение "РЖД Пассажирам" в начале декабря 2023 года удалили из App Store, но уже установленные версии работают. Утилита на платформе Android остается доступной для скачивания, поэтому компания делает там обновления.

Замгендиректора компании Иван Колесников сообщал, что РЖД во втором полугодии 2024-го планируют начать показывать информацию о перевозимых в поездах животных при покупке билета и в гаджетах проводников.