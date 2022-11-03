Руководство УИС и представители общественности посетили Дома ребенка при ИК-15

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Заместитель председателя Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Алексей Колесников и начальник отделения воспитательной и социальной работы с личным составом УИС подполковник внутренней службы Вадим Басиев посетили Дом ребенка.



Во время поездки посетители Дома ребенка при ИК-15 УФСИН России по Самарской области подарили детям фруктовый набор из яблок, груш и мандаринов. Вместе с тем, руководству учреждения был вручен кухонный комбайн.



Примечательно, что это не единственная благотворительная поездка в Дом ребенка.



Руководство УИС и представители общественности регулярно посещают детей, а также привозят им различные подарки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области