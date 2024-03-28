Руководство облглавка поздравило сотрудников дежурных частей с профессиональным праздником

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Заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев отметил полицейских ведомственными наградами.

Сегодня, в зале оперативных совещаний Главного управления МВД России по Самарской области прошло торжественное награждение отличившихся сотрудников органов внутренних дел. От лица руководства областного главка полиции заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев отметил полицейских ведомственными наградами и поздравил с профессиональным праздником.

«На данный момент в дежурных частях Самарской области трудятся более тысячи полицейских. От оперативности и эффективности сотрудников дежурных частей нередко зависит результат деятельности коллектива, а значит и авторитет нашего ведомства. Перед вами стоит не мало задач, с которыми вы успешно справляетесь и от лица руководства областного главка полиции благодарю вас за тяжелый кропотливый труд», - отметил генерал-майор полиции Александр Афанасьев.