В Самаре супружеская пара стала жертвами вооруженного хулигана

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Отделом дознания отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по городу Самаре передано в суд уголовное дело с обвинительным актом в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.а,в ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия) и ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Вечером 1 июня прошлого года в дежурную часть Отдела полиции по Кировскому району поступили сообщения от местной жительницы об избиении неизвестными возле дома на ул. Елизарова ее зятя и из больницы о госпитализации от того же дома 42-летнего местного жителя с травмой головы.

Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение и по указанному адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские записали показания пострадавшего, изъяли медицинские документы, установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели предполагаемое место происшествия.

Со слов местных жителей и пострадавшего сотрудники органов внутренних дел восстановили последовательность событий: мужчина с женой приехал забирать ребенка, гостившего у бабушки. На улице к ним подошли незнакомые молодые люди и в грубой форме, используя незначительный повод, потребовали покинуть территорию района.

После того, как 47-летняя супруга пострадавшего ушла в ближайший магазин за помощью, один из незнакомцев решил не ограничиваться словами, достал из под ремня брюк пневматический газобаллонный пистолет, приставил дуло в область живота мужчины и произвел холостой выстрел. Потерпевший решил, что пистолет дал осечку, и, спасая свою жизнь, побежал к ближайшему подъезду. Злоумышленник догнал его, произвел не менее пяти холостых выстрелов, направив на него дуло, после чего нанес удары по голове пистолетом и руками. В какой-то момент времени раненому удалось забежать в подъезд, однако злоумышленник вновь догнал его и продолжил избиение, пока родственница пострадавшего не вышла из квартиры. После чего нападавший и его товарищ скрылись в ближайших дворах.

Согласно медицинским документам, здоровью потерпевшего 1981 года рождения противоправными действиями злоумышленника причинен легкий вред.

Как рассказала старший дознаватель отдела полиции по Кировскому району майор полиции Екатерина Зимина: «В рамках материала проверки опрошены жители Самары, изъяты и изучены медицинские документы, детализации звонков, назначены судебные экспертизы, проведены опознания и иные следственные действия. В результате анализа полученной информации участковыми уполномоченными полиции установлен и задержан подозреваемый – безработный, ранее не судимый местный житель 2004 года рождения, у которого изъято и направлено на экспертизу оружие, с применением которого совершено противоправное деяние. В отношении его подельника материалы выделены в отдельное производство, розыск продолжается».

Заключением баллистической судебной экспертизы установлено, что изъятый у злоумышленника пистолет является неизмененным пневматическим газобаллонным пистолетом отечественного производства, модели МР-654К, калибра 4,5 мм. Огнестрельным оружием данный пистолет не является, поскольку пуля из канала ствола выбрасывается не пороховыми газами, а сжатым воздухом.