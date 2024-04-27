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Тольяттинский слесарь потерял более миллиона из-за мошенников

27 апреля 2024 10:47
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Тольяттинский слесарь потерял более миллиона из-за мошенников

В Тольятти жертвой афериста стал слесарь одного из производств. Мужчине 1972г.р. на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником налоговой. Он сообщил мужчине, что ему полагаются налоговые вычеты и для перечисления денежных средств ему нужны данные банковской карты.  Потерпевший доверился неизвестному и продиктовал все номера. В результате с его счета были списаны более 1 000 000р. Преступник, получив деньги, перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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