Тольяттинский слесарь потерял более миллиона из-за мошенников

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В Тольятти жертвой афериста стал слесарь одного из производств. Мужчине 1972г.р. на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником налоговой. Он сообщил мужчине, что ему полагаются налоговые вычеты и для перечисления денежных средств ему нужны данные банковской карты. Потерпевший доверился неизвестному и продиктовал все номера. В результате с его счета были списаны более 1 000 000р. Преступник, получив деньги, перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.