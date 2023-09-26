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РЦ «ФлагманВет» приглашает всех желающих пообщаться с собаками на осенний праздник в Лопатино

26 сентября 2023 15:29
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Двери центра будут открыты с 11 до 17 часов. Для тех, кто хочет завести собаку у себя дома, праздник станет отличной возможностью выбрать питомца.

30 сентября, в субботу, состоится традиционный ежегодный праздник в реабилитационном центре для собак «ФлагманВет», расположенном в селе Лопатино Волжского района. Двери центра будут открыты для всех желающих пообщаться с собаками с 11 до 17 часов.

Гости праздника смогут познакомиться с обитателями РЦ «ФлагманВет» в Лопатино, погулять с ними в живописном месте и надолго получить заряд позитивных эмоций. Для тех, кто хочет завести собаку у себя дома, праздник станет отличной возможностью выбрать питомца. В РЦ «ФлагманВет» также можно стать опекуном для полюбившегося животного.

На празднике также будет организована красивая фотозона, чтобы каждый участник мог сделать красочные фотографии на память. Завершить прогулку и обменяться впечатлениями можно будет за фуршетным столом.

Общение с животными позитивно влияет на эмоциональное состояние человека, поэтому заряд позитива и отличное настроение гостям гарантированы. Важно приводить на праздник и детей – общение с животными способствует развитию эмпатии и доброты, а также поможет не бояться собак и научит безопасно общаться с ними.

Мероприятие очень важно и для животных, содержащихся в реабилитационном центре. Прогулки и навыки общения с людьми им необходимы, в том числе для того, чтобы легче адаптироваться к жизни в доме.

В реабилитационном центре «ФлагманВет» живет больше 200 собак, которые по разным обстоятельствам оказались на улице. Многие из них прошли лечение после тяжелых травм. Среди обитателей реабилитационного центра есть и породистые собаки, брошенные хозяевами, например, больше 20 хаски, сообщает пресс-служба РЦ «ФлагманВет».

 

Фото:   пресс-служба РЦ «ФлагманВет».

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