РПЦ хочет запретить регистрировать товарные знаки с религиозной символикой

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Представители Русской православной церкви (РПЦ) при поддержке Роспатента подготовили проект закона о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой. Об этом сообщила глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

«Использование обозначений с религиозной символикой (семантикой) в качестве товарных знаков может привести к оскорблению чувств верующих. Новый закон установит запрет на предоставление монопольного права физическому или юрлицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имен святых», — рассказала собеседница «Коммерсанта».

Духовенство, среди прочего, возмущают вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», сигареты Saint George, а также бренды «Кроткая монашка» и «Батюшка онлайн». В РПЦ подчеркивают, что нововведения не будут распространяться на товарные знаки, зарегистрированные до вступления в силу нового закона.