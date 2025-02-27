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Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта

27 февраля 2025 11:12
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Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта

Международный женский день в 2025 году приходится на субботу, но сокращенной рабочей недели в связи с праздником у россиян не будет. Выходной день с 8 марта перенесут на 13 июня, чтобы продлить отдых по случаю Дня России, сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

"Этот день является нерабочим праздничным днем, в 2025 году 8 марта приходится на субботу. Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако, согласно постановлению Правительства "О переносе выходных дней в 2025 году", этот день переносится на пятницу, 13 июня", - говорится в сообщении.

Такое решение позволит продлить отдых в июне по случаю Дня России. В Роструде напомнили, что 7 марта является предпраздничным рабочим днем, поэтому его продолжительность сокращается на один час.

Таким образом, следующая сокращенная неделя ожидается на майские праздники. На них в 2025 году выпадет по четыре выходных дня - с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Ранее в Минтруда ТАСС поясняли, что перечень нерабочих праздничных дней закреплен в трудовом законодательстве и составляет 14 дней. К ним относятся 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы, 7 января - Рождество Христово, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, 1 мая - Праздник весны и труда, 9 мая - День Победы, 12 июня - День России, 4 ноября - День народного единства.

Ежегодно правительство устанавливает порядок переноса выходных дней "для более рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней". Так, в 2025 году 4 и 5 января перенесены на 2 мая и 31 декабря, выходные дни с воскресенья, 23 февраля - на четверг, 8 мая, с субботы, 8 марта - на пятницу, 13 июня, а также с субботы, 1 ноября - на понедельник, 3 ноября.

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