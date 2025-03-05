Россияне всё больше внимания уделяют домашнему уходу за лицом и шеей.

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Спрос на косметические средства для шеи увеличился на 130% по сравнению с прошлым годом. Это следует из данных AliExpress СНГ, с которыми ознакомились «Известия» 5 марта.

Категория систем для домашнего мезороллинга также набирает популярность, демонстрируя прирост в 98%. В то же время спрос на классические роллеры и скребки гуаша выросли на 35%. Кроме того, покупатели обратили внимание на категорию масок для глаз с массажем и охлаждающим или согревающим эффектом, эти товары показали рост на 20% относительно 2024-го, добавили эксперты.

Среди популярных продуктов для ухода за кожей шеи оказались коллагеновые кремы, сыворотки против морщин и питательные эссенции. Эти средства помогают глубоко увлажнять кожу, повышать ее упругость и эластичность, а также бороться с морщинами и пигментацией. В то же время мезороллеры для лица обеспечивают стимуляцию кожи благодаря множеству микроигл разного диаметра.

Среди масок для глаз наиболее популярны у россиян охлаждающие маски для сна, а также изделия из шелка и с трехмерным дизайном.