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Россияне рассказали о раздражающих их словах поддержки

30 октября 2024 11:43
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Россияне рассказали о раздражающих их словах поддержки

Аналитики сервиса «Профи» провели исследование, чтобы выяснить, какие слова поддержки триггерят россиян. Более 60% респондентов отметили, что фраза «всё будет хорошо» вызывает раздражение и тревогу. Результаты опроса свидетельствуют о растущей потребности в более искренних и личных способах поддержки, которые учитывают эмоциональное состояние собеседника и избегают стандартных формулировок. С исследованием ознакомились «Известия» в среду, 30 октября.

Фраза «всё будет хорошо» возглавила список триггеров — более 60% опрошенных признались, что эти слова кажутся им поверхностными и бесполезными в сложных ситуациях. Среди них 30% отметили, что формулировка вызывает чувство тревоги, а 32% — раздражение, так как им кажется, что их проблемы обесцениваются. Только 15% респондентов восприняли фразу положительно, поскольку ассоциируют ее с надеждой на лучшее. Оставшиеся 25% отметили, что это выражение не вызывает у них никаких эмоций.

На вопрос о том, какие действия со стороны близких наиболее эффективны, женщины чаще всего выбирали чуткое выслушивание (48%), а мужчины — конкретную помощь, особенно в стрессовых ситуациях (40%).

Как отметили в «Профи», эти данные показывают, что женщины часто ищут эмоциональную поддержку и понимающее присутствие, тогда как мужчины ориентированы на практическое участие. Среди общих вариантов 32% мужчин и 28% женщин указали, что совместное времяпровождение, например прогулки или совместные занятия, помогают справляться со стрессом.

В ответ на вопрос о том, какие способы помогают поддерживать позитивный настрой осенью, мужчины чаще выбирали физическую активность (38%), а женщины предпочли уютные домашние занятия (40%).

Фраза «я тебя понимаю» получила наибольшее количество положительных отзывов среди всех участников опроса. Так, 50% женщин отметили, что это выражение вызывает у них чувство доверия, в то время как среди мужчин так ответили 35%. При этом 30% молодых людей считают эту фразу бесполезной, если она исходит от человека, который, по их мнению, не может до конца понять их чувства, тогда как среди женщин с этим согласились лишь 20%.

Фраза «соберись» чаще вызывает раздражение у женщин. Среди них 48% отметили, что слово провоцирует у них внутренний протест, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 22%. Молодые люди чаще воспринимают выражение положительно (13%), в то время как девушки отметили это только в 8% случаев. Нейтрально отреагировали на рассматриваемую фразу 15% опрашиваемых мужчин и 10% женщин.

Выражение «не переживай» воспринимается молодыми людьми и девушками также по-разному. Среди женщин 55% отметили, что эта фраза вызывает чувство отчуждения, так как они воспринимают ее как нежелание прислушиваться к их переживаниям. Среди мужчин этот показатель составил 35%. Злость на такое выражение испытали 24% женщин и 16% мужчин.

Говоря о поддержке на рабочем месте, гибкий график по запросу сотрудника стал наиболее востребованной мерой для женщин (40%), которые видят в нем способ снизить уровень стресса и восстановить баланс между работой и личной жизнью. Мужчины, с другой стороны, чаще выбирали бесплатные занятия спортом (35%) как важную инициативу на работе для поддержания физического и психического здоровья.

Фото: pxhere.com

Теги: Опрос

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