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Россияне предпочитают заводить дома кошек

7 августа 2021 11:34
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Россияне предпочитают заводить дома кошек

 

Три четверти россиян (76%) держат дома хотя бы одного питомца. При этом самыми популярными любимцами являются кошки: их можно встретить в каждой второй такой семье, выяснила дочерняя компания Сбербанка СберСтрахование, опросив жителей российских городов с населением более 500 тыс. человек в преддверии Всемирного дня кошек, который отмечается 8 августа. О том, что держат дома собаку, рассказали 34% хозяев. Ещё 9% сообщили о присутствии в их доме рыбок, попугаев, грызунов или рептилий.

Чаще всего котов и кошек заводят в Самаре, Санкт-Петербурге, Москве, Ульяновске и Ярославле: там мурчащий друг есть у 47% семей. Высока доля мяукающих также в Пензе и Тольятти (по 46%), Екатеринбурге, Рязани и Саратове (по 45%). Каждый седьмой хозяин кошки рассказал, что завёл питомца в последние полтора года, причём у 5% любимец появился не более полугода назад. При этом средний возраст кошек, живущих в российских семьях, составляет 6,2 года. 

11% опрошенных заявили, что готовы завести домашнего любимца в ближайшие месяцы, и котёнка хочет взять почти четверть из них. Купить питомца рассчитывают 37% будущих кошатников, однако в среднем по стране потенциальные хозяева готовы потратить на это 1,1 тыс. рублей. Больше всех за кошку готовы заплатить москвичи (1,79 тыс. рублей), петербуржцы (1,59 тыс. рублей) и омичи (1,53 тыс. рублей). Остальные 63% планируют взять кошку из приюта или получить бесплатно. Почти 30% из тех, кто хотел бы завести кошку, мечтают о породе мейн-кун, ещё 10% — о шотландской вислоухой, по 7% — о британской и бенгальской кошках, по 5% — абиссинской и сиамской.

Примечательно, что среди тех, кто только хочет завести домашнего любимца, о щенке думают 48%. Купить его готовы 63% будущих хозяев, а потратить на это в среднем предполагают 2,8 тыс. рублей. Больше всех заплатить за собаку собираются жители Санкт-Петербурга (5 тыс. рублей), Москвы (4,73 тыс. рублей), Владивостока (3,92 тыс. рублей) и Самары (3,68 тыс. рублей). Сильнее всего будущие собачники хотели бы завести померанского шпица (18%), сибирского хаски (12%), чихуахуа (9%), немецкую овчарку (9%) и лабрадора-ретривера (8%). 

Домашние животные помогают справиться со стрессом и чувствовать себя счастливее. Опрошенные заявили, что заводили животных в период действия строгих ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, чтобы снять эмоциональную напряжённость, возникшую из-за непривычной ситуации.

 

Теги: домашние животные соцопрос

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