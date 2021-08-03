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Кошки или собаки: каких питомцев предпочитают в Самаре

3 августа 2021 09:29
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Кошки или собаки: каких питомцев предпочитают в Самаре

Известно, что в вопросе заведения домашнего любимца россияне чаще всего делают выбор в пользу кошек и собак. В прошлом году многие решили обзавестись питомцем в связи с локдауном, но что интересно, в этом году любовь к питомцам во многих городах России только растет. Несмотря на то, что в некоторых регионах спрос на отдельные породы в этом году снизился, в целом интерес к животным продолжает расти. Активнее всего пользователи сайта отдают и забирают беспородных животных. Эксперты Авито решили выяснить, на кого спрос вырос больше - на кошек или на собак, и какие породы искали пользователи сайта в первом полугодии 2021.

Пользователи Авито не сбавляют обороты в поиске животных с прошлого года. В Самаре спрос на кошек в этом году вырос на 5%, а продавать их стали на 13% чаще. Собаками в первом полугодии 2021 года в городе интересовалось на 5% больше пользователей, чем в прошлом году, а количество объявлений о продаже возросло на 23%.

Каждому дому по кошке

Наибольшей популярностью на Авито в России в этом году пользовались беспородные кошки - 33% пользователей, которые искали котенка, интересовались возможностью забрать беспородное животное в свой дом. За год количество объявлений с предложением отдать кошку бесплатно увеличилось на 24%, а желающих подарить беспородным кошкам дом стало больше на 7%. В Самаре доля спроса на беспородных котят составила 28% от общего спроса в разделе.

Топ-5 пород кошек на Авито в России в первом полугодии 2021 года:

  • Шотландская
  • Британская
  • Мейн-кун
  • Бенгальская
  • Канадский сфинкс

Среди породистых кошек самыми популярными в этом году оказались шотландские котята - они заняли 22% в общем спросе в разделе. В Самаре котятами шотландской породы пользователи интересовались на 2% больше по сравнению с прошлым годом, а продавать ее стали на 8% чаще. Шотландскую кошку в городе можно купить в среднем за 800 рублей.

Второе место по популярности занимает британская кошка. В Самаре британскими кошками интересовались на 12% меньше пользователей, а объявлений о продаже таких котят стало на 5% больше, чаще всего питомцев отдавали за 100 рублей.

В тройку лидеров также вошел мейн-кун - кошки этой породы заняли 8% от общего спроса в разделе. В Самаре мейн-кунами интересовались на 14% больше горожан, а объявлений об их продаже стало на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Пользователи в городе чаще всего отдавали котят мейн-кунов за 7 000 рублей.

Четвертое место в этом году закрепилось за бенгальской породой, которая заняла 4% в общем спросе в разделе “Кошки”. В Самаре эту породу искали на 35% больше пользователей, а количество объявлений о продаже бенгальских кошек стало больше на 53%.

Завершает топ-5 пород канадский сфинкс, запросы на которого составили 3% от общего спроса в разделе. В Самаре канадские сфинксы стали на 44% востребованнее среди жителей города, а продавали ее на 34%больше по сравнению с прошлым годом. Приобрести котенка этой породы в городе в среднем можно за 3 500рублей.

Миниатюрные собаки берут пальму первенства

Среди собак самыми популярными также оказались беспородные питомцы, которых пользователи чаще всего отдавали даром. Доля заинтересованных в милых дворняжках россиян составила 16%. Пользователи площадки в этом году хотели отдать в хорошие руки беспородную собаку на 27% чаще по сравнению с прошлым годом, а желающих забрать такого щенка стало на 4% больше. В Самаре доля беспородных собак составила 14% от общего спроса в разделе.

Топ-5 пород собак на Авито в России в первом полугодии 2021 года:

  • Шпиц
  • Йоркширский терьер
  • Чихуахуа
  • Немецкая овчарка
  • Той-терьер

Среди породистых собак самыми популярными на площадке в этом году оказались некрупные питомцы. Так, на первом месте оказался шпиц, которого искали 10% пользователей. В Самаре спрос на шпицев с прошлого года вырос на 14%, а предложение выросло на 40%. В среднем приобрести шпица жителю города можно за 3 000 рублей.

Йоркширский терьер занял почетное второе место, с долей в 7% от общего спроса в разделе “Собаки”. В Самаре спрос на йоркширских терьеров с прошлого года снизился на 8%, а популярность породы среди продавцов в городе выросла на 7%. Купить щенка терьера в Самаре в среднем можно за 2 000 рублей.

На третьем месте находится чихуахуа, который занял 6,5% от общего спроса в разделе. В Самаре чихуахуа интересовались на 30% больше пользователей, а количество объявлений выросло на 45%, чаще всего таких щенков отдавали бесплатно.

Четвертое место в этом году досталось представителю крупных собак - немецкой овчарке. В Самаре немецкие овчарки стали на 6% менее востребованными, а продавать щенков стали на 6% больше, чем в прошлом году. Купить такую собаку можно в среднем за 2 000 рублей.

Замыкает рейтинг популярных собак снова миниатюрная порода - той-терьер. В Самаре популярность той-терьеров среди жителей города выросла на 13%, а количество объявлений о продаже возросло на 26%. Купить щенка этой породы в среднем можно было за 1 500 рублей.

 

Теги: домашние животные кошки питомцы собаки соцопрос

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