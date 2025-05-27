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Россияне назвали условия переезда в сельскую местность

27 мая 2025 09:47
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Россияне назвали условия переезда в сельскую местность

Среди опрошенных россиян 53% респондентов готовы переехать в небольшой город или сельскую местность ради более доступного жилья. Из них 26% планируют переезд в краткосрочной перспективе, а 74% — только при условии наличия стабильной работы и развитой инфраструктуры. Об этом говорится в результатах аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 27 мая.

Еще 6% участников опроса уже сменили место жительства, остальные 41% не рассматривают переезд даже при экономически выгодных условиях.

Эксперты выяснили, что разница в стоимости недвижимости существенно влияет на миграционные настроения. Так, 62% респондентов считают цены на жилье в мегаполисах чрезмерно высокими и несоразмерными качеству жизни, 31% оценивают их как приемлемые с учетом инфраструктуры и возможностей. При этом 58% сравнили стоимость 1 кв. м в своем городе с предложениями в районных центрах и небольших населенных пунктах и пришли к выводу, что за аналогичный бюджет могут приобрести жилье вдвое большей площади, а в отдельных случаях даже с участком земли.

«Оценка условий жизни в мегаполисах выявила высокий уровень усталости и стресса среди горожан: 34% опрошенных считают такую среду источником постоянного напряжения, 23% рассматривают ее как вынужденный компромисс ради профессионального роста или образования, 14% — как уже привычную, но неудобную форму проживания. В то же время 29% респондентов полагают, что только крупный город предоставляет реальные возможности для карьерного развития», — говорится в результатах исследования.

Среди ключевых факторов, влияющих на решение о переезде из мегаполисов, россияне назвали стремление к более спокойной и уединенной обстановке (43%), наличие высокоскоростного интернета и доступ к онлайн-сервисам и доставкам (29%), удобную транспортную доступность (13%), развитую систему здравоохранения (10%) и возможность приобрести земельный участок (5%).

Однако решиться на переезд готовы далеко не все. Главный барьер для 39% опрошенных — невозможность перейти на удаленную работу, без которой переезд теряет финансовую устойчивость. Еще 23% признаются, что их удерживает страх перемен и эмоциональная привязанность к привычной среде. Для 20% камнем преткновения становятся крепкие семейные и дружеские связи, а 18% опасаются, что в новых местах им просто не хватит базовой инфраструктуры — от медицины до транспортной доступности.

Теги: Опрос

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