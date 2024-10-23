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Россияне назвали самые раздражающие вещи в домовых чатах

23 октября 2024 09:19
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Россияне назвали самые раздражающие вещи в домовых чатах

Компания Level Group провела исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к домовым чатам и часто ли общаются там с соседями. С результатами опроса «Известия» ознакомились в среду, 23 октября.

Россияне рассказали, что больше всего не нравится им в домовых чатах. Так, большинство (75%) отметило постоянные дискуссии и ссоры между участниками, а почти половина (42%) выразила недовольство регулярным спамом с картинками и открытками.

Еще 7% пожаловались на неактуальную и недостоверную информацию, которая никем не проверяется, а 14% — на отсутствие правил и этики общения и их несоблюдение. При этом 12% уточнили, что не приветствуют отклонения от темы дома или двора и общение не по теме. Интересно, что 3% россиян, напротив, пожаловались на пассивность участников и то, что их тягу к общению никто не поддерживает, а 2% россиян полностью выразили удовлетворенность домовыми чатами.

Из исследования выяснилось, что более половины россиян (77%) регулярно читают домовые чаты, но сами не вступают в беседы и предпочитают следить за происходящим молча. Еще 11% опрошенных с удовольствием общаются там, когда есть время. Кроме того, 5% не читают и не переписываются в чатах, но на всякий случай не выходят из них. Лишь 3% рассказали, что регулярно общаются с соседями на разные темы, а 2% предпочитают говорить исключительно по тем вопросам, которые касаются дома или двора.

Основной мотив, по которому россияне вступают в домовые чаты, — желание быть в курсе новостей и важных событий (42%). Почти столько же (43%) рассказали, что вступили туда на всякий случай, чтобы не пропустить важных сообщений. Еще 9% поделились, что присоединились к чату с желанием поддерживать добрососедские отношения с жителями и активно участвовать в жизни дома. Также 6% вступили туда без цели, сделав как все.

«Домовые чаты — один из инструментов формирования добрососедского коммьюнити. Нередко девелоперы выступают инициаторами создания чатов жильцов в своих проектах. Чаще всего существует от одного до трех официальных домовых чатов на один проект, не считая тех, которых создают сами жители», — отметили в пресс-службе Level Group.

Теги: Опрос

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