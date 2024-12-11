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Россияне назвали любимые зимние напитки

11 декабря 2024 13:25
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россияне назвали любимые зимние напитки

Купер и исследовательская компания «ОнИн» провели опрос и узнали, какие напитки предпочитают россияне в зимнее время года. 82% опрошенных в холодный период пьют горячие напитки, чтобы согреться.

По мнению большинства участников опроса (68%), любимый напиток зимой — горячий чай. Причем это самый популярный ответ у респондентов от 25 до 34 лет и жителей Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. На втором месте — кофе (60%). Интересно, что так говорили опрошенные в возрасте 55-64 лет, и менее популярен ответ у представителей 18-24 лет. Аналитики Купера также изучили спрос на напитки. В ноябре этого года россияне в 1,5 раза чаще покупали ромашковый чай, чем год назад. На втором месте — черный, на третьем — травяной, пуэр и фруктовый. А кофе в аналогичный период стали заказывать на 15% больше.

Каждый третий опрошенный россиянин предпочитает зимой глинтвейн, какао и горячий шоколад (по 36%). Причем женщины чаще,  чем мужчины, выбирают глинтвейн и горячий шоколад. А какао предпочитает молодежь 18-24 лет.

Более половины участников опроса (60%) назвали вкус основным критерием при выборе напитка. На втором месте респонденты отметили создание уютной атмосферы (55%). 42% россиян выберут только те напитки, которые полезны для здоровья, а 34% — с бодрящим эффектом.

Самые любимые напитки — с фруктово-ягодным вкусом. Так ответил каждый второй опрошенный. Далее респонденты (46%) назвали десертные вкусы (шоколадные, карамельные) и травяные. Менее популярны, по мнению россиян, пряные, молочные и терпкие.

По данным Купера, в конце осени растет спрос на ингредиенты для приготовления безалкогольных согревающих напитков. В ноябре этого года самыми популярными позициями стали смеси замороженных ягод. Спрос на них за год увеличился на 32%. Также в последний месяц осени из других  дополнений жители выбирали варенье (+47%) и малиновый (+85%) и абрикосовый (+40%) джемы относительно прошлого года.

Приготовление домашнего фруктового чая (800 мл) с облепихой и апельсином обойдется россиянам в среднем 257 рублей, а если добавить малину и мед —  в 463 рубля. Классический горячий шоколад на четырех человек составит 305 рублей, а традиционный безалкогольный глинтвейн — в 422 рубля.

 

*В исследовании приняли участие более 3000 человек: жители Москвы и Санкт-Петербурга, жители городов населением свыше 1 млн человек, жители городов населением от 500 тысяч до 1 млн человек, жители городов и населённых пунктов численностью от 100 до 500 тысяч человек. Опрос проводился среди мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет.

Теги: Опрос

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