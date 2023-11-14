Россияне назвали главные страхи, связанные со смартфонами

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Россияне стараются использовать пароль на своих устройствах, не обсуждать важные вещи в их присутствии, а также переживают из-за вредного излучения, которое от них исходит.

Большинство россиян (75%) используют пароль на своем смартфоне, при этом треть ставят один пароль на всех устройствах, показал опрос, проведенный МТС.

Для того, чтобы защитить свои данные, почти 40% пользователей отключают геолокацию на своих устройствах. Угроза утечек также становится причиной для того, чтобы 40% опрошенных россиян не хранили компрометирующие фотографии на смартфонах.

Около трети россиян (36%) уверены, что смартфоны подслушивают их разговоры. Каждый шестой владелец смартфона старается не обсуждать ничего вблизи смартфона, опасаясь прослушки. Также 27% респондентов в возрасте от 26 до 34 лет боятся вредного излучения, исходящего от мобильных телефонов, поэтому стараются не держать их рядом постоянно.

Несмотря на то, что речь в опросе идет по большей части о надуманных страхах, на самом деле они толкают россиян бдительнее относиться к своим данным в сети, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Как следствие, пользователи оставляют меньший цифровой след, доверяют меньше своих данных соцсетям, а значит более защищены от утечек, которых в последнее время, к сожалению, стало слишком много. По последним данным Роскомнадзора, озвученным еще летом, в сеть утекли уже 200 млн строк данных россиян. С тех пор произошло еще несколько крупных утечек, а значит это число выросло еще больше. И происходят они далеко не всегда только по вине компаний, которые не уделили внимания собственной информационной безопасности. Иногда причиной утечек становятся и сами пользователи, которые безосновательно уверены, что угрозы в сети их точно не затронут, а потому ведут себя крайне не осторожно и безответственно, вводя свои персональные и финансовые данные на разных, даже ненадежных сайтах, а также дублируя пароли на разных ресурсах», - сказал депутат.

Сегодня крайне важно оставаться бдительным в сети, не допускать необдуманных шагов - даже если кто-то обвинит вас в мнительности, уверен Немкин. «К сожалению, в условиях серьезной информационной войны против России, в цифровой среде действительно стало значительно больше угроз. Мы, как законодатели, принимаем много мер для борьбы с таким положением вещей, однако осторожное отношение россиян к своим данным, точно поможет этот процесс оптимизировать», - заключил парламентарий, сообщает пресс-служба депутата.