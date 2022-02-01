Россияне начали активно покупать книги по эзотерике

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Жители России начали скупать книги, относящиеся к эзотерическому направлению. Об этом сообщают «Коммерсант» со ссылкой на группу «Эксмо-АСТ».

Так, в 2021 году в РФ резко возросли продажи книг по эзотерике – более 53%. В 202 году рост продаж составил по итогам года составил всего 13%.

Начальник отдела религии и эзотерики «Эксмо» Мария Виноградова рассказала, что россияне покупают в основном книги для работы с подсознанием.

По ее словам, растет количество покупаемых книг о позитивном мышлении и о практиках медитаций.

По мнению экспертов, такой интерес среди россиян к данной категории книг вызван с пандемией коронавируса. Они считают, что внимание к этим книгам возрастает в непростые времена.