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Россияне готовы потратить на креативный ремонт более 1 млн рублей

7 октября 2024 11:39
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Россияне готовы потратить на креативный ремонт более 1 млн рублей

По данным опроса* ВсеИнструменты.ру самыми любимыми стилями дизайна интерьера среди россиян стали минимализм (26%), лофт и эклектика (18%), хай-тек (17%) и бохо (16%). 

Критерии креатива

Самыми необычными элементами декора в ремонте по мнению россиян стали авторские элементы, например, статуэтки и картины (16%), нестандартная схема света (15%), растения как основной элемент интерьера (12%), яркие цвета стен и асимметричная планировка (по 11%). По 10% опрошенных указали, что для них креативный ремонт не обходится без стильных винтажных деталей, сочетания разных фактур в интерьере и мебели нестандартных форм. 

Использование глубоких темных цветов (графитовый, изумрудный, бордовый) среди 26% россиян считается наиболее креативным решением. 23% опрошенных уверены, что необычность интерьера достигается с помощью нестандартных цветовых сочетаний (например, синий с желтым или зеленый с фиолетовым). Для 21% респондентов пастельные оттенки являются непривычной идеей. Такая же доля россиян имеет обратное мнение — они уверены, что добиться неординарности дизайна позволяют насыщенные краски. 

Креативность ремонта россиян 

Для большинства россиян крайне важно создать оригинальный интерьер (62%). Еще 15% готовы упустить какие-то этапы создания креативного ремонта. 

Сейчас в интерьере россиян превалирует металл (18%), бетон (15%), обои с текстурой или принтами (14%), стекло и дерево (по 12%) и пластик (10%). Из мебели чаще всего в квартирах или домах опрошенных можно встретить классические или винтажные (по 19%) и минималистичные модели (18%). 17% обустроили жилье дизайнерской мебелью, сделанной на заказ. 

Планы на креатив

Для создания нестандартного интерьера 23% россиян готовы потратить более 1 млн рублей. У 14% бюджет гораздо ниже, всего от 100 до 200 тысяч рублей, а у 8% – от 200 до 300 тысяч рублей. При этом половина опрошенных (51%) стараются выбирать более дешевые элементы интерьера, а 18% уверены в том, что такие решения переоценены. 

Только 31% россиян уверены в том, что они будут использовать креативные детали в ремонте. Среди них нестандартные материалы, творческое оформление пространства (например, граффити) и текстурные стены (по 10%). На втором месте по популярности интерактивные элементы и живые стены из растений (по 8%). 

Чаще всего при выборе необычных интерьерных решений россияне сталкивались с завышенными ценами (12%), трудностями в реализации задумок (11%), проблемами с сочетанием всех креативных деталей и недостатком знаний о трендах в ремонте (по 9%). 

*Опрос проведен среди 1 501 россиянина старше 18 лет

Теги: Опрос

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