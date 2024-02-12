Россияне год не смогут есть астраханскую воблу и плотву

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Минсельхоз хочет ввести до конца года запрет промышленного и любительского лова воблы, плотвы и сельди-черноспинки в Астраханской области и Каспийском море, за исключением всего десяти дней — с 20 по 30 апреля. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Эксперты «Парламентской газеты» считают, что это лишь часть решения проблемы резкого сокращения популяции рыбы, ставшей жертвой браконьеров и обмеления Волги.



Астраханская область — единственный регион России, где водится вобла. За последние 20 лет улов самой народной рыбы уменьшился в шесть раз, а запасы, по оценкам ученых, близки к критическим.

Ограничения на вылов воблы и плотвы в Волжско-Каспийском бассейне были и в прошлом году, но не такими жесткими. Промысловикам и любителям посидеть с удочкой разрешали рыбачить в определенные дни, не вылавливать было можно не более установленного лимита. Думали, что это поможет восстановить популяцию рыб, но расчет не оправдался.

В этом году Минсельхоз пошел дальше, запретив ловить не только воблу и плотву, но и сельдь-черноспинку. Правда, есть исключения: с 20 по 30 апреля, когда идет самый интенсивный клев, ограничения на воблу сняты. Плотву же нельзя ловить не во всей Астраханской области, а только в семи из одиннадцати районов региона — Икрянинском, Камызякском, Володарском, Лиманском, Красноярском, Наримановском и Приволжском, расположенных в дельте Волги.

Кроме того, в регионе на год хотят запретить рыбалку с речными закидными неводами — с размером ячеи в мотне 28 миллиметров, в приводах — 36 миллиметров, в крыльях — 40 миллиметров, а также безмотенными неводами с такими же размерами ячей. Исключение сделали лишь для промышленного рыболовства с 20 по 30 апреля.

Такие условия установлены по рекомендации ученого совета Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, говорится в пояснительной записке к ведомственному приказу.

Первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов согласился, что к науке нужно прислушиваться и выполнять рекомендации отраслевого НИИ. Однако вопрос стоит шире, чем сохранение определенных видов рыб: «Приказ Минсельхоза служит выполнению одной задачи, но там проблема-то не одна. Это никак не решает проблему обмеления Волги, следствием которой является сокращение популяции. От запрета вылова река более полноводной не станет. Решения должны приниматься в комплексе».

Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров запрет промысла воблы назвали экстраординарной мерой. «Регулирование промысла рыбы необходимо осуществлять не только с учетом биологических, но и социально-экономических последствий. Полный запрет на промысел воблы — это чрезвычайная мера, но ограничения могут повлиять на экономические показатели рыбопромышленников, занятость в регионе и туристический поток. Сейчас проходит общественное обсуждение проекта приказа, рассчитываем, что позиции отраслевого сообщества будут учтены при его дальнейшей доработке», — сказал «Парламентской газете» президент ассоциации Герман Зверев.



Основная причина истощения рыбных запасов в Астраханской области — маловодие, связанное с падением уровня Каспийского моря. Сто лет назад этот уровень был на 1,8-2 метра выше, чем сегодня. Начиная с 2005 года уровень воды снижается на 10 сантиметров в год. Это приводит к обмелению части акваторий, уменьшению нерестовых массивов и массовому мору не отнерестившихся косяков рыб, пояснил Зверев: «В этой ситуации своевременные сбросы воды с гидроузлов на Волге — это критически важное условие для сохранения запасов, и особую значимость это имеет именно для нереста воблы. Именно сбросы вод в конкретный период времени определяются, в том числе необходимостью выдерживать так называемую «рыбную полку» — специальный пропуск воды, во время которого намеренно увеличивают расход воды через гидросооружения, что позволяет удерживать необходимый для обеспечения подхода рыбы уровень».

Проблема маловодья бассейнов Волги, Дона и их притоков обсуждалась на заседании Госдумы в начале ноября прошлого года. Тогда спикер палаты Вячеслав Володин сообщил, что Дума возьмет вопрос на контроль и направит соответствующие обращения в Правительство и Генпрокуратуру. А Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды вместе с экспертами подготовил свои предложения. В них отмечалось, что нужно обследовать гидротехнические сооружения — водозаборы, шлюзы, после чего реконструировать изношенные и ликвидировать бесхозные. А также провести расчистку и углубление дна Волги.

Резкое сокращение количества воблы, ставшей астраханским брендом, по оценкам экспертов, связано и с браконьерством. Рыбу массово вылавливают и продают за пределами региона. По оценкам Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, объем незаконной добычи воблы превышал официальный в 2,5 раза.

«Обычно она ведется под видом любительской и туристической рыбалки. Особенно опасны не только для воблы, но и для других популяций рыб методы, используемые браконьерами: добыча в местах нерестилищ и использование электроудочек, при применении которых все особи, находящиеся в диапазоне действия разряда, погибают, а ненужную рыбу браконьеры оставляют гнить прямо в водоемах, загрязняя их токсинами», — объяснил Герман Зверев.

Владимир Бурматов подчеркнул, что запрет вылова воблы и плотвы должен быть увязан с эффективной борьбой с нарушителями закона: «Можно ввести любой запрет, а дальше — вопрос контроля, как этот запрет будет исполняться. Что с браконьерами, а что с контролем любительского вылова? Есть ли там возможность проконтролировать, что запрет не будет нарушаться?»