Россиянам рассказали, как накопить пенсию в 100 тысяч рублей

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Инвестор, экономист и консультант-методист по финансовой грамотности проекта Минфина России Сергей Кикевич рассказал, как можно накопить на пенсию в 100 тыс. рублей. Он отметил, что самым эффективном способом являются инвестиции, передают "Известия".

«Молодежи нужно как можно раньше начинать осваивать инвестиции. Банковский вклад не решит долгосрочные задачи. Накопить на пенсию при помощи депозита нельзя. Молодые люди хотят финансовой независимости и раннего выхода на пенсию. В 20–25 лет они думают над тем, как выйти на пенсию не как все, в 60–65 лет, а в 40–45», ― сказал он в интервью телеканалу «360» 26 февраля.

Эксперт указал на то, что для пенсии в 100 тыс. рублей необходимо накопить порядка 15 млн рублей, подчеркнув при этом, что сумма, с которой человек может начать инвестировать, не имеет значения. Кроме того, Кикевич подчеркнул, что время работает на молодых людей, у которых в запасе где-то 20–30 лет.

«Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьезную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках», ― объяснил он.

В качестве вариантов для таких вложений инвестор предложил иностранную валюту и облигации, однако предостерег от биткоина, посоветовав не верить прогнозам о его стоимости, поскольку это зависит от множества параметров.

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