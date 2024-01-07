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Россиянам рассказали, как избежать обморожения

7 января 2024 17:21
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Возможность обморожения могут усилить переутомление, голод, сердечно-сосудистые заболевания, курение и алкогольное опьянение.

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина рассказала, как избежать обморожения.

Чаще всего от обморожения страдают уши, нос, пальцы рук и ног

При этом происходит длительный спазм мелких кровеносных сосудов — в них нарушается кровообращение, что в дальнейшем может привести к отмиранию тканей.

Возможность обморожения могут усилить физическое переутомление, сниженный иммунитет, голод, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение, алкогольное опьянение, тесная одежда и обувь.

Несколько советов, которые помогут при обморожении:

Как можно скорее зайдите в помещение, выпейте горячий чай;

Снимите холодную, влажную одежду и обувь, переоденьтесь в сухое и тёплое белье;

Постепенно согревайте поражённый участок тела в едва тёплой воде (не выше 36°C);

Не растирайте поражённые холодом участки тела снегом, спиртом или водкой;

Не согревайте обмороженные участки возле огня или батареи;

Срочно обратитесь за медицинской помощью!

Теги: Медицина

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