Россиянам предрекли жаркое начало календарного лета

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни.

В беседе с RT во вторник, 28 мая, синоптик спрогнозировала жаркую погоду без осадков до четверга. По словам Поздняковой, ночные температуры в Москве составляют +13…+15 градусов. Днем в среду и четверг прогнозируется до +27…+29 градусов.

«А вот в пятницу погоду будет определять ложбина, которая приблизится к нам с запада. Хотя жаркий характер погоды сохранится, но уже местами не исключен небольшой кратковременный дождь», — предупредила специалист.

Она отметила, что в ночные часы столбики термометров покажут +15…+16 градусов, максимальная температура приблизится к отметке +30 градусов.

Кроме того, Позднякова предупредила, что к выходным ожидается усиление ветра. В ночные часы осадков не ожидается, а днем пройдет местами небольшой дождь. В ночные часы в столице температура воздуха составит +15…+17 градусов, по области — от +12 до +17 градусов. Днем в столице будет +26…+28 градусов, по области — от +23 до +28 градусов.

Температура воздуха будет превышать норму примерно на 4–5 градусов.

В беседе с сайтом kp.ru в этот же день Позднякова посоветовала на время жары по возможности уехать за город. Дело в том, что погода будет не только жаркая, но и штилевая в условиях антициклона, без ветра и с повышенным атмосферным давлением. Всё это будет способствовать накоплению вредных примесей в нижнем слое воздуха, пишут "Известия".