Россиянам напомнили об административной ответственности за сорняки на дачном участке

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В Государственной думе напомнили об административной ответственности за сорняки на дачном участке.

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин от партии "Единая Россия" пояснил, что наказание прописано в региональных нормативных актах​​​.

Так, в Москве и Московской области за отсутствие мер по борьбе с борщевиком Сосновского со стороны физических лиц им может быть представлено предупреждение или наложен административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей, передает РИА Новости.

К сорным растениям, активно растущим на приусадебных участках, относят пырей ползучий, хвощ полевой, лютик ползучий, тысячелистник обыкновенный, пижму обыкновенную, мяту полевую, различные виды молочая, одуванчик лекарственный и полынь обыкновенную и ряд других растений.