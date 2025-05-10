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Россиянам напомнили о режиме тишины на дачах

10 мая 2025 12:54
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Россиянам напомнили о режиме тишины на дачах

Закон о тишине действует не только в городских квартирах, но и на дачных загородных участках, заявили RT в Роскачестве.

«Шумом обычно считаются крики, свист, пение, громкая музыка, звуки пиротехники, ремонтные работы, вой домашних питомцев, а также иные звуки, которые нарушают спокойствие соседей», — напомнили в ведомстве.

В Роскачестве подчеркнули, что на территории конкретного региона может действовать свой закон об обеспечении тишины и покоя граждан, каждый субъект страны сам регулирует часы исходя из особенностей региона.

«Например, в Подмосковье и Ленинградской области нельзя шуметь в выходные и нерабочие праздничные дни с 22:00 до 10:00 (а в рабочие дни — с 21:00 до 08:00). За нарушение может грозить административное наказание в виде штрафа. В Подмосковье сумма составляет до 3 тыс. рублей, в Ленинградской области — до 2 тыс. Однако в первый раз могут ограничиться предупреждением. Если же нарушение тишины в течение года будет повторяться, то размер штрафа будет увеличен», — уточнили в Роскачестве.

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