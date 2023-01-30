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Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

30 января 2023 12:15
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Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

В феврале в трудовом календаре россиян наступит короткая рабочая неделя и длинные выходные. Об этом в Telegram-канале пишет 30 января пресс-служба Роструда.

В ведомстве напомнили, что 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Торжество приходится на четверг, а на пятницу 24 февраля приходится перенос выходного дня с воскресенья 1 января.

22 февраля, предшествующее праздничным дням, будет проходить по сокращенному графику. Рабочий день закончится на час раньше.

Тем не менее для сотрудников на шестидневке суббота 25 февраля является рабочим днем, пишут "Известия".

 

Теги: Акценты

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