Россиянам напомнили, как выбрать спелый арбуз

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Россиян призвали покупать арбузы в супермаркетах и на рынках, а не в необорудованных торговых точках. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего менеджера направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки «Перекрестка» Юлию Лемешеву.

По ее словам, партии товаров в торговых сетях и на рынках проходят проверку, которая гарантирует безопасность и отсутствие в них пестицидов, нитратов и радионуклидов.

Лучше всего брать арбуз средних размеров — 7-9 кг, так как большой может быть водянистым и несладким, а маленький — неспелым. У созревшей ягоды многочисленные контрастные полосы, корочка имеет блеск, а пятно на боку говорит о том, что арбуз «отлеживался» и созревал.

«Опытные покупатели, как правило, выбирают арбуз «по стуку». Постучите по ягоде кулаком — созревшие плоды издают ясный и звонкий звук, а недозрелые арбузы отзываются глухо. Можете приложить ухо к арбузу, как к морской раковине, и легонько его сжать — спелый арбуз чуть-чуть затрещит», — рассказала специалист.

Лемешева добавила, что в домашних условиях разрезанный арбуз нельзя хранить при комнатной температуре, в таком виде он может пролежать не более 2-3 часов, а жаркую погоду — еще меньше. В холодильнике разрезанный арбуз рекомендуется хранить не больше суток, пишет Газета.

Фото: pixabay.com