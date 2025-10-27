Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября

151

На этой неделе россияне будут работать шесть дней — с 27 октября по 1 ноября, передает РИА Новости.



Такой график связан с переносом выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, из-за Дня народного единства.

Затем россияне будут отдыхать три дня — с воскресенья по вторник, а рабочая неделя, на которую выпал праздник, будет трехдневной. Она продлится с 5 по 7 ноября.

Однако под конец трудовых будней работники могут чувствовать раздражительность, бессонницу и снижение концентрации, предупредила психотерапевт Ирина Крашкина, пишет "Газета.Ru".



«После пяти рабочих дней продуктивность падает примерно на 20-30%, а количество ошибок возрастает почти вдвое. Особенно страдают задачи, требующие точности и эмоциональной устойчивости», — отметила Крашкина.



Она посоветовала ставить максимум задач на первую половину длинной рабочей недели, подведение итогов — на конец, а воскресенье целиком посвятить восстановлению.

Фото: pxhere.com