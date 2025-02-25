Россиян предупредили о резком подорожании рыбных консервов

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Цены на рыбные консервы в российских магазинах вырастут до 25% в 2025 году, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец.

«Цены могут вырасти в диапазоне от 3%до 25%. Во-первых, рост отпускных цен связан с подорожанием сырья. Во-вторых, рост цен на рыбную консервную продукцию вызван колебаниями валютных курсов. В-третьих, вылов лосося оказался худшим за последние два десятилетия. Объем добычи по сравнению с 2023 годом упал на 61% — до 235 500 т. Кроме того, повсюду в мире сокращается добыча трески», — отметила Кобец.

Еще одной причиной подорожания может стать повышение закупочных цен на консервные банки, основную массу которых ввозят в Россию из зарубежных стран.

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